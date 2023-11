“No al taglio di alberi”, protesta degli ecologisti sotto ciò che resta del pino di Castelletto

Genova. Presidio degli ecologisti questa mattina, dalle 8, in spianata Castelletto, a Genova, per protestare contro il taglio di un albero, un pino, che estendeva le sue fronde vicino all’ascensore liberty.

Aster ha spiegato che l’albero era pericolante, le radici si stavano scardinando dal terreno e il fusto era pesantemente curvato, non avendo retto all’ultima ondata di maltempo avrebbe potuto crollare – dicono dalla partecipata comunale – e questo ha reso necessario il taglio dei rami più grandi.

Presto il pino sarà sostituto con un esemplare simile ma più piccolo. Un’eventualità che non convince associazioni come Legambiente e Italia Nostra, secondo cui per evitare il taglio di alberi storici come quello a Castelletto bisognerebbe curarli meglio prima di farli diventare un rischio per la pubblica incolumità.

Intanto nei giardini Combattenti Alleati, nel vicino corso Magenta, il liceo Pertini ha imposto con una circolare ai ragazzi della succursale che, in caso di burrasca, sia vietato sostare sotto gli alberi per via del pericolo di rami.