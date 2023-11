Never give up: Recco capofila di un progetto per under 30 senza casa e lavoro

Recco. La giunta ha approvato l’accordo di partenariato che sarà sottoscritto dal Comune di Recco, in qualità di capofila del distretto Sociosanitario 13, per la realizzazione del progetto ‘Never Give Up’ (Mai arrendersi), finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Territori Inclusivi.

Il progetto, coordinato dal Consorzio Tassano Servizi Territoriali, coinvolge altri enti pubblici e soggetti del territorio dei distretti Sociosanitari 14, 15 e 16, con l’obiettivo di promuovere reti sociali a sostegno di fasce di popolazione in condizione di fragilità e/o rischio di marginalità, con particolare attenzione a quelle con un background migratorio.

“Abbiamo dato il pieno sostegno a questo progetto che valorizza la creazione di reti con gli Enti del Terzo Settore per migliorare la vita delle persone in difficoltà − hanno sottolineato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile − intendiamo inoltre rilevare l’importanza del ruolo del Terzo Settore e quanto il suo coinvolgimento sia essenziale per una programmazione partecipata, attuata anche attraverso la capacità di intercettare le domande sociali del territorio e di proporre risposte”.

Il progetto si propone di sperimentare azioni a favore di 15 persone, under 30 in uscita da percorsi di inclusione socio-educativa anche pluriennali, che si ritrovano senza casa e lavoro (Sai, Cas, Comunità, Affidi Educativi, Procedimenti penali, Minori stranieri non accompagnati neomaggiorenni).

Le azioni prevedono un approccio integrato e personalizzato, basato su un’analisi dei bisogni e delle potenzialità dei destinatari, e mirano a favorire il loro inserimento lavorativo e abitativo, attraverso il supporto di una rete di professionisti sociali, operatori del terzo settore e volontari.

Il progetto ha una durata di 20 mesi e un costo complessivo di 171.477 euro, di cui 5.000 a carico del distretto Sociosanitario 13, determinati dall’impegno orario di personale tecnico ed amministrativo dedicato al progetto. Il progetto non comporta alcun onere economico a carico del Comune di Recco.