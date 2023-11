Nervi, tir si incastra in via Sant’Ilario e danneggia un’auto in sosta e il muro di una villa

Genova. Nottata da dimenticare per l’autista di autoarticolato che è rimasto incastrato nella parte bassa di via Sant’Ilario, causando diversi danni e costringendo la polizia locale a chiudere le strada per alcuni minuti.

Il mezzo pesante, con targa polacca, ha terminato il suo viaggio all’altezza della prima curva della stretta strada che sale verso via Somma, dopo avere scontrato un’auto regolarmente parcheggiata e divelto l’accesso di una lussuosa villa con giardino.

Il conducente è rimasto probabilmente confuso dalla segnaletica che impone di scendere da corso Europa a causa delle limitazioni di transito sul cavalcavia: anziché risalire in via Somma usando la rampa dello svincolo ha proseguito su via Oberdan. A quel punto il navigatore deve aver fatto il resto, consigliando un improbabile transito su via Sant’Ilario per accelerare il ritorno in Aurelia.

La strada è stata riaperta al traffico poco dopo le 4 del mattino, dopo aver aiutato il camionista a disincastrarsi dal pericoloso budello in cui era finito.