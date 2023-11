Nel container 45 chili di cocaina: il sequestro della polizia nel porto di Genova

Genova. Un ingente quantitativo di droga, cocaina nello specifico, è stata trovata e sequestrata in questi giorni nel porto di Genova, durante i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio internazionale di stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Genova.

La droga, suddivisa in decine di panetti per un peso complessivo di oltre 45 chili, era nascosta in un container frigo adibito al trasporto di alimenti, proveniente dal Sudamerica. “Si tratta di un importante risultato nella lotta al narcotraffico – si legge nella nota della Questura di Genova – frutto della costante opera di sorveglianza e repressione attuata dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile”.

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato, sarà distrutto; se fosse stato immesso nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato illeciti guadagni per svariati milioni di euro, sicuramente una cifra che supera i 3 milioni di euro.