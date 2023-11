Va a sbattere con la macchina e precipita in una scarpata: muore 75enne

Neirone. Tragedia giovedì mattina a Neirone, nell’entroterra di Genova. Un uomo di 75 anni è morto dopo essere andato a sbattere con la sua auto contro la ringhiera di protezione di un ponte in località Rosasco ed essere caduto in una scarpata.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio. L’uomo sarebbe uscito dall’auto dopo l’incidente, e per motivi da chiarire è precipitato lungo una sorta di canalone in cui scorre un torrente, cadendo per circa dieci metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e l’elisoccorso da Genova per il recupero, cui ha collaborato anche il nucleo Saf alla luce della difficoltà di intervento.

Il ferito è stato affidato all’automedica e alla Croce Rossa di Gattorna, ma poco prima del trasferimento in ospedale la situazione è precipitata: l’uomo è deceduto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.

Presenti anche i carabinieri per rilievi e accertamenti.