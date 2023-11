Nasce “Infinity Recco, la Radio sul Mare”, domani la festa per l’avvio del progetto

Recco. Grande festa in programma domani dalle ore 16 in Piazza Nicoloso da Recco, per celebrare la nascita di un progetto multimediale ambizioso e innovativo: “Infinity Recco, la Radio sul Mare”. L’evento prenderà il via con un dj set curato da Riccardo Laborante, direttore creativo della radio. Alle ore 17, Enrico Tagliaferri, il conduttore dell’evento, intervisterà il sindaco Carlo Gandolfo.

“La radio sarà dedicata alla valorizzazione della bellezza e dei numerosi punti di forza della città – spiega il primo cittadino di Recco – con questa iniziativa intendiamo promuovere il nostro territorio e sostenere iniziative che ne favoriscano il turismo, la crescita culturale, sociale ed economica. Sarà un mezzo efficace di comunicazione in caso di emergenze o situazioni particolari. Inoltre, potrà contribuire a preservare i valori delle tradizioni e della cultura locale, stimolando al contempo l’interesse e l’attenzione per Recco”. Seguiranno le interviste a Roby Pinna e Paolo Petrillo, lo staff di Radio Personalizzata al gran completo, tra cui lo psicologo e musicista Paolo Cogorno, lo station manager Marco Veneziano e la direttrice della rivista “Fashion Wow” Alessandra Luti, partner editoriale di Infinity Recco. La festa culminerà con la seconda parte del dj set di Riccardo Laborante.

Infinity Recco, un progetto che nasce, vive e parla a tutto il mondo, anche attraverso interventi in lingua inglese, offrirà intrattenimento e musica dal vivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, per un pubblico variegato, con un focus particolare sui giovani e le nuove tendenze musicali. E’ possibile ascoltarla in alta qualità audio tramite un’app dedicata o semplicemente visitando il sito web: infinityrecco.fm.

Gli ascoltatori avranno la possibilità di interagire direttamente con i dj tramite WhatsApp, email o telefono. Con un approccio editoriale dinamico, voci fresche e positive, Infinity Recco celebra la bellezza e le meraviglie di Recco e dei suoi dintorni. Nel palinsesto troveranno posto segmenti dedicati alla gastronomia, allo sport, allo shopping e soprattutto al mare e alle spettacolari coste del territorio. Radio Infinity Recco è un prodotto Radio Personalizzata, azienda specializzata nella creazione di Branding Radio, Radio In Store e Music Design per grandi aziende. La webradio ha il patrocinio della Città Metropolitana di Genova e di Regione Liguria.