Genova. La mareggiata “storica” che si è abbattuta oggi sulla Liguria ha provocato enormi danni a diverse attività affacciate sul litorale. A Murcarolo, uno dei punti più esposti alla forza delle onde nel Levante genovese, un ristorante è stato devastato nonostante la collocazione a diversi metri di altezza.

“Ci bevo sopra, accetto la natura. Già l’anno scorso abbiamo avuto una chiusura di un mese. Ma ancora una volta asciugheremo l’acqua e il sudore e andremo avanti”, racconta Luca Oberti, titolare di Pier. Stamattina la mareggiata ha sfondato le vetrate della veranda a picco sul mare e l’acqua ha allagato completamente i locali. Ancora presto per una stima dei danni ma di certo “sono stati tanti”.

Ancora una volta ci si lecca le ferite, e non solo metaforicamente. Oberti era stato uno dei feriti (lievi, per fortuna) della mareggiata della scorsa settimana, molto meno intensa ma ugualmente in grado di creare disagi in via Murcarolo. “Un’onda mi ha travolto e sono stato colpito da un autobus in transito“, spiega il titolare del ristorante mostrando il livido ancora ben visibile sulla fronte. “La protezione civile dovrebbe chiudere questo marciapiede in caso di mareggiate”, denuncia.

Oggi la chiusura del passaggio pedonale lato mare era affidata a un paio di nastri posizionati dagli agenti della polizia locale, misura che peraltro non impediva ad alcuni pedoni e runner di sfidare l’arrivo dei cavalloni sull’Aurelia. I veicoli a due ruote sono stati deviati su via Pessale, una strada interna. In vigore la chiusura di spiagge e scogliere, ma anche questo divieto non è stato abbastanza per scoraggiare due persone che sono state travolte sugli scogli alla Foce: uno è in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione.

guarda tutte le foto 5



Murcarolo, nel ristorante devastato dalla mareggiata

“Lunedì saremo già in pista, siamo forti e abbiamo voglia di ricominciare”, assicura Oberti che per fortuna non ha perso l’ottimismo. E come lui, a Genova e sulle riviere, sono numerosi gli imprenditori che dovranno rimboccarsi le maniche per ripartire non appena il mare si placherà.