Genova. Rimosse le due auto trascinate contro i palazzi insieme con fango, terra e detriti, in quello che sino a meno di una settimana fa era un parcheggio condominiale tra via Acquarone e via Cabrini tutto è fermo. E i tempi di rientro nelle abitazioni per i residenti degli appartamenti ai piani terra dei vicini 32, 34 e 36 di via Acquarone, evacuati per ragioni di sicurezza dopo il crollo di un muraglione sormontato da un parcheggio, restano incerti. E si preannunciano lunghi.

Come spiegato dall’assessore comunale alla Protezione Civile, Sergio Gambino, il crollo ha infatti interessato aree e terreni privati: il parcheggio franato è privato, così come di privati sono gli appartamenti, e i relativi cortili, interessati dalla frana. Il Comune non ha potuto fare altro che firmare le ordinanze di sgombero delle abitazioni e aiutare chi aveva bisogno a trovare una sistemazione alternativa, mentre ai vigili del fuoco è stato assegnato il compito di mettere in sicurezza una fuga di gas, registrata nella giornata di sabato, e di recuperare le due auto trascinate contro i muri dei palazzi, operazione che si è conclusa domenica sera.

Le squadre arrivate sul posto hanno sistemato la gru in via Acquarone, hanno rimosso il lungo pezzo di ringhiera e cemento rimasto ancorato al terreno e poi hanno raggiunto le due auto, che ancora incombevano sui giardini sottostanti. Una volta sollevate le hanno sistemate nella parte più a monte di quanto resta del parcheggio, che a oggi è transennato e considerato ancora instabile.

A livello di interventi urgenti, dunque, quanto era possibile fare è stato fatto. Adesso tocca alla procura di Genova e agli amministratori dei condomini interessati. La prima dovrà fare chiarezza sulle cause del crollo, accertando se i lavori per il parcheggio (costruito dove in precedenza erano presenti alberi) siano stati fatti a regola d’arte e cercando di capire se siano effettivamente state le infiltrazioni d’acqua tra i mattoni che compongono la pavimentazione a causare il cedimento. I secondi dovranno invece prendere accordi con ditte specializzate per la rimozione delle decine di metri cubi di terra e detriti trascinati nei cortili e in parte dentro le abitazioni al piano terra e al primo piano dei tre palazzi, e anche per la messa in sicurezza e il consolidamento delle parti esterne e dei muri. La frana, infatti, ha divelto anche alcuni poggioli e sfondato porte finestre.

Il rischio pantano burocratico, però, è dietro l’angolo. Prima di procedere con eventuali lavori sarà innanzitutto necessario attendere il via libera dalla procura, che ha disposto una perizia proprio per accertare le cause del crollo. Poi bisognerà capire chi dovrà sostenere le spese dei lavori di messa in sicurezza, del parcheggi (che a oggi è ovviamente inutilizzabile) e dei giardini. Conseguenza diretta, nel parcheggio non si vedono operai al lavoro, soltanto transenne a indicare che l’accesso è interdetto sino a data da destinarsi.

guarda tutte le foto 8



Crollo muraglione a Castelletto, rimosse le auto è incertezza sui lavori di ripristino

A farne le spese sono alla fine gli inquilini: 12 gli appartamenti interessati dal crollo del muraglione, per un totale di 20 persone sfollate tra cui tre minori e un soggetto fragile. Di queste 20 persone, 12 hanno trovato un’altra sistemazione in autonomia, le altre otto, all’indomani dall’accaduto, avevano accettato di sistemarsi nelle strutture messe a disposizione dal Comune.