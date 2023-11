“Mozart l’Italiano”, a Rapallo nuovo appuntamento con la musica sinfonica

Genova. Mattia Rondelli sarà alla direzione dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice e del soprano Barbara Massaro in un nuovo appuntamento con il ciclo sinfonico Mozart l’italiano, per la rassegna Liguria Musica. Il concerto sarà in replica in due date: martedì 28 novembre 2023 alle ore 21.00 alla Chiesa di San Matteo di Laigueglia e sabato 2 dicembre 2023 alle ore 21.00 alla Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo.

Il programma prevede le sinfonie K. 22, K. 182 e K. 199, «Et incarnatus est» dalla Messa in do minore K. 427 e l’aria «Fra le oscure ombre funeste» da Davide Penitente di Mozart, insieme al «Domine Deus» da Gloria e alle prime esecuzioni in tempi moderni della Sinfonia e dell’aria «Sull’altare del Suo sdegno» dall’oratorio La sconfitta de’ Cananei di Giuseppe Sarti (1729 -1802).

Commenta Mattia Rondelli: «Il programma non vuole fare confronti ma mettere a disposizione del pubblico capolavori mozartiani, di solito poco frequentati, ad eccezione dell’Assoluto categorico dell’Et incarnatus, tratto dalla Messa in do minore K. 427, e alcuni esempi della stesura sacra di Giuseppe Sarti. Molto peculiare è stata la riscoperta dell’oratorio La sconfitta de’ Cananei (Roma 1766). Inimmaginabile è la modernità della scrittura musicale antesignana dello stile cosiddetto classico che si sarebbe affermato da lì a qualche decennio, forte è l’impatto emotivo grazie ad arditezze strumentali, armoniche ed ai virtuosismi vocali inaspettati e imprevedibili. L’aria di Jaele, che si eseguirà nell’impaginato di oggi, evidenzia le difficoltà tecniche che Sarti richiedeva ai cantanti, ma è emblematica anche di quella sprezzatura e di quei colori drammatici così forti che lasciano facilmente disegnare all’immaginazione dell’ascoltatore i tratti di una scena che non c’è. La Sinfonia dell’oratorio, in do maggiore, tripartita, marziale nel suo incipit e di grande brillantezza nel finale, si è scoperto non essere stata scritta per l’oratorio, ma è stata “presa in prestito”, dall’opera La Nitteti che lo stesso Sarti aveva composto l’anno prima a Venezia per il Teatro S. Benedetto. Le stesse sinfonie mozartiane che verranno eseguite in questo programma sono figlie di quei tempi e di quelle consuetudini: inevitabile il condizionamento anche del giovanissimo Mozart rispetto al panorama musicale in cui veniva cresciuto. Anche esse sul piano formale sono tripartite, e le analogie strutturali e ritmiche tra l’una e l’altra fanno indubbiamente pensare a un pattern formale noto e condiviso. Le diverse notizie e informazioni sulle primissime sinfonie che Mozart avrebbe scritto a Londra, bambino tra il 1764 e il 1765, e che sono andate perdute, fanno presagire di una sinfonia in do maggiore, forse ad imitazione di Johann Christian Bach, con una scansione ritmica molto militaresca. Sarà solo un caso, ma anche la Sinfonia de La Nitteti, prestata ai Cananei, rispecchia quella tonalità e quelle caratteristiche… è bello sognare che la stima di Mozart per Sarti fosse cominciata prima delle più note vicissitudini».

Ingresso gratuito con biglietto presso le sedi del concerto

Per ulteriori informazioni: www.operacarlofelicegenova.it