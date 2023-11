Mountain bike, a San Desiderio il gran finale del circuito 2023 firmato CSI

Genova. Dopo gli appuntamenti di aprile e maggio a Sestri Ponente e Torrazza, dopo quelli di luglio ed ottobre a Busalla e S. Eusebio, si è concluso a San Desiderio domenica 12 novembre con la quinta ed ultima tappa il circuito 2023 di MTB organizzato logisticamente dalle scuole delle società affiliate al CSI di Genova.

Erano 65 i partecipanti che nelle varie categorie si sono sfidati sul percorso, abbastanza tecnico e mai banale di Altum Park, preparato con competenza e tutti i vincoli di sicurezza dall’Asd RAD MTB School.

E’ stata una splendida giornata di sport, di colori, nonostante le condizioni del terreno non fossero proprio quelle ideali per una manifestazione del genere a causa della pioggia caduta abbondantemente la notte precedente.

“I bikers impegnati avevano dai 6 ai 17 anni, il fango ha purtroppo caratterizzato soprattutto le manche del mattino poi il sole ed il conseguente aumento della temperatura ha migliorato la cosa. I bambini più piccoli- dice Ivan Falvo, presidente Asd RAD MTB School- sono stati impegnati su un percorso più facile che hanno fatto senza problemi mentre i ragazzi più grandi, “Over 13″, si sono sfidati su quello più lungo ed impegnativo con salti, paraboliche, strutture e quant’altro”.

Sul percorso, è una bella caratteristica del circuito di MTB del CSI, decine di genitori e tecnici delle varie scuole erano presenti nei punti più difficili per supportare i ragazzi dal punto di vista della sicurezza.

“Il ruolo dei genitori per l’assistenza è sempre fondamentale e li ringraziamo con tutto io cuore- conclude Ivan Falvo-Anche per loro sono giornate lunghe ed impegnative e si sono dimostrati ancora una volta amanti di questo disciplina mostrando ai figli il vero significato di questo sport, che non è solo andare in bici”.

Nella classifica finale femminile del circuito Nora Bacchieri (Genova MTB S. Eusebio) si è imposta nella categoria 6-9 anni, Maria Benedetta Baglietto (Genova MTB S. Eusebio) in quella 10-12 anni, Elvira Rutili (ASD Liguria MTB) è stata la più brava nella categoria 13-14 anni.

Nella categoria 6-9 anni maschile primo posto per Leonardo Balestrero (ASD Wolwes MTB Busalla),nella fascia di età compresa fra i 10-12 anni sul gradino più alto del podio è salito Davide Pio Scopelliti(ASD Liguria MTB).

Nella categoria 13-14 anni ha vinto Alessandro Rebora(ASD Liguria MTB),in quella 15-16 anni Christian Traverso(ASD RAD MTB School).

Con oltre 200 punti ASD Liguria MTB è stata la migliore nella classifica del circuito a squadre: hanno partecipato ad almeno una tappa anche Ponente Outdoor ed ASD Bikeland School, assenti a S. Desiderio.

Archiviata questa seconda edizione si comincia fin dai prossimi giorni a ragionare sulla terza, nel 2024, sempre con il coordinamento del CSI.

“Ci saranno certamente delle significative novità con una probabile separazione netta fra gli eventi organizzati per bambini più piccoli, magari alle loro prime esperienze, in location adatte a loro, e le gare più performanti per ragazze e ragazzi già esperti”, spiegano gli organizzatori.