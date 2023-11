Morto d’infarto mentre lavora sul tetto, i famigliari denunciano: “Ritardo nei soccorsi”. Indaga la Procura

Genova. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per capire se nella morte di Marco Antonio Bonilla Cedeno, l’operaio di 49 anni morto sabato pomeriggio mentre lavorava sul tetto di un’abitazione in Salita della Chiappa in Val Bisagno ci sia stato un qualche tipo di ritardo nei soccorsi.

Il sostituto procuratore Luca Monteverde ha deciso di eseguire gli approfondimenti dopo l’esposto presentato dalla figlia dell’uomo attraverso l’avvocato Carlo Olcese. Secondo la figlia i soccorsi avrebbero tardato perché i medici del 118, impossibilitati a salire sul tetto hanno dovuto attendere l’arrivo dell’elicottero del vigili del fuoco che li ha calati sul posto dopo l’uomo era ormai esanime.

Purtroppo per il 49enne non c’è stato nulla da fare. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e delegato la polizia giudiziaria della sezione atti urgenti di stilare una prima ricostruzione degli eventi. Poi deciderà se fare o meno eseguire l’autopsia sul corpo dell’uomo.