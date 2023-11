Monte di Portofino, cane attaccato da una capra: zampa rotta e soccorso in elicottero

Genova. Avventura spiacevole e decisamente insolita questo pomeriggio per un cane che camminava col suo padrone sul sentiero che conduce alla baia di San Fruttuoso di Camogli.

È successo intorno alle 16. Arrivati ormai a pochi minuti dalla baia, l’animale è stato attaccato improvvisamente da una capra allo stato brado. Non è infrequente vederle arrampicarsi sulle rocce del monte di Portofino, meno comune è trovarle lungo i percorsi battuti dall’uomo.

A farne le spese è stato il cane che, nonostante la stazza importante (30 chili) ha riportato la rottura di una zampa e dunque non riusciva più a camminare. A quel punto è partita la chiamata ai soccorsi.

Visti i tempi necessari per raggiungere la località via terra – ed esclusa la possibilità di arrivare con mezzi nautici a causa della forte mareggiata – i vigili del fuoco hanno deciso di inviare sul posto un elicottero, in modo da concludere le operazioni di soccorso prima del tramonto.

Lo sfortunato cane e il suo padrone sono stati issati a bordo e portati fino a Rapallo, dove l’animale è stato preso in consegna dagli operatori della Croce Bianca e affidato alle cure dei veterinari.