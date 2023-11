Modena-Sampdoria, arbitrerà Ayroldi. Nell’infermeria migliora Barreca

Genova. Sarà l’arbitro Ayroldi di Molfetta ad arbitrare Modena-Sampdoria, in programma sabato 11 novembre (ore 16.15) allo stadio “Braglia” e valida quale 13.a giornata della Serie BKT 2023/24.

I precedenti con il fischietto non sono positivi: su sei partite cinque sconfitte e un pareggio.

Assistenti saranno Cortese di Palermo e Bahri di Sassari. Quarto ufficiale: Caldera di Como. Al Var: Meraviglia di Pistoia, assistente var: Serra di Torino.

Intanto stamattina ancora un allenamento mattutino per Andrea Pirlo e i suoi ragazzi: attivazione, torelli, esercitazioni tattiche e partitella finale in spazi ridotti il programma. Kristoffer Askildsen, Fabio Depaoli, Simone Giordano, Elia Tantalocchi e Ronaldo Vieira hanno lavorato regolarmente in gruppo.

Differenziato sul campo per Antonio Barreca, in miglioramento dai postumi del virus intestinale. Percorsi di recupero in palestra per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola. Sempre assente Marco Delle Monache, impegnato nell’ultimo giorno di stage a Coverciano con l’Under 19. Giovedì, altra seduta mattutina in agenda.