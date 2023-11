Miss Italia, Nicole Barbagallo ed Elisa Vico dalla Liguria alla finalissima di Salsomaggiore

Liguria. Dal levante e dal ponente, bionda e mora, a ricci e liscia, occhi chiari e scuri: le due bellezze che rappresentano la Liguria alla finale nazionale di Miss Italia, in programma dall’8 all’11 novembre, non si somigliano affatto. O almeno così pare.

In realtà si tratta di giovani entrambe determinate, con valori profondi e un amore infinito per le loro origini, liguri, sì, ma di una Liguria più intima, meno turistica perchè alle spalle della costa e lontana dalla mondanità cittadina.

Parliamo di Nicole Barbagallo, 24 anni, e di Elisa Vico, vent’anni, in partenza per Salsomaggiore per contendersi la corona di Miss Italia 2023 con altre trentotto bellezze. Di Casarza Ligure, in provincia di Genova, la prima, di Mallare, nel savonese, la seconda, due luoghi nell’entroterra dove sono cresciute e dove hanno le loro radici che non metterebbero mai in discussione. Non si sentono rivali, tutt’altro. Tra loro è nato fin da subito un feeling, e il destino ha voluto che casualmente fossero sedute vicine sull’aereo che le ha portate in Calabria per la semifinale ad ottobre.

Tutte e due grazie al percorso intrapreso con Mirella Rocca, esclusivista di Miss Italia per il nord ovest, sognano il mondo dello spettacolo: Nicole adora stare davanti alle telecamere ed è pronta a iniziare un percorso che potrebbe portarla in tivù, Elisa non disdegna il cinema e il ruolo di attrice stuzzica il suo futuro. Comunque vada a Salsomaggiore, l’opportunità di scoprire questo mondo l’hanno già ottenuta e avranno il loro primo contratto esclusivo.

I profili

Nicole Barbagallo è una laureanda in Scienze Politiche all’Università di Genova dopo aver conseguito la maturità al Liceo Scientifico Tecnologico di Sestri Levante. Già lo scorso anno aveva partecipato alle selezioni di Miss Italia piazzandosi terza a livello regionale, risultato che le ha permesso, per questa edizione, di saltare la fase provinciale e aggiudicarsi il titolo di Miss Lido di Genova e, successivamente, la fascia di Miss Liguria nella finale tenutasi a Loano e organizzata dall’associazione Vecchia Loano.

Giovane spigliata e con i piedi per terra, sa che la strada per coronare il suo sogno sarà in salita ma non è spaventata perché, come tiene a sottolineare, i suoi nonni, contadini liguri, le hanno insegnato i valori del rispetto e la passione per il lavoro, nonché l’importanza di essere indipendenti fin da giovani. Fin da ragazzina, infatti, oltre alla scuola ha sempre cercato di essere autonoma economicamente con lavori stagionali che le permettevano di avere qualche svago in più senza chiedere sempre ai genitori, avendo anche due fratelli minori in famiglia. Della Liguria ama tutto, anche gli gnocchi al pesto con fagiolini e patate e la carne all’oxeletto che si prepara volentieri.

Elisa Vico è una studentessa della Facoltà di Farmacia a Torino, ex allieva del Liceo Scientifico al Calasanzio di Carcare. Pratica equitazione fin da bambina perchè adora lo sport ma soprattutto gli animali e la natura.

Cresciuta nel piccolo paese della Val Bormida, è una ragazza che ha fatto della semplicità e dello spirito di adattamento i suoi punti di forza, elementi vincenti anche in questa occasione quando, dopo aver iniziato l’avventura di Miss Italia per gioco, è riuscita ad ottenere prima la fascia di Miss Riviera delle Palme nel contest di bellezza organizzato e curato sempre da Vecchia Loano e, dopo, ad essere la seconda finalista ligure diretta a Salsomaggiore.

Anche lei primogenita ha un fratello minore. Adora i pansotti al sugo di noci e le specialità mallaresi tra cui i tourcett, tipici biscotti che vengono preparati a mano dalle nonne abili in cucina