Meteo: venerdì all’insegna del sole e del calo delle temperature

Genova. Il freddo sta arrivando anche in Liguria dopo giornate di temperature sopra la media. Il rapido passaggio di un vortice di bassa pressione a nord delle Alpi porterà nei prossimi giorni a una lieve flessione delle temperature verso valori più consoni al periodo, in un contesto comunque asciutto. Nel pomeriggio di venerdì, raffiche di vento fino a burrasca davanti all’estremo ponente, fino a forti sull’estremo levante.

Al mattino il transito di nubi alte porterà cieli velati su tutta la regione, con addensamenti maggiori sul settore centro-occidentale. Nel pomeriggio, maggiori schiarite a ponente e levante, mentre il centro sarà interessato da cieli poco nuvolosi fino a nuvolosi. In serata, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

I venti al massino saranno moderati dai quadranti meridionali sul settore centro-orientale della regione, deboli dai quadranti settentrionali altrove, rinforzandosi nel pomeriggio al largo di Ventimiglia con raffiche fino a burrasca, fino a forte sull’estremo levante.

Il mare sarà da poco mosso a mosso al mattino su tutta la regione, in rinforzo fino a molto mosso nel pomeriggio. Temperature, come detto, in calo: tra i 10 e i 18 gradi sulla costa, tra i 3 e i 13 nell’entroterra.