Genova. L’arrivo di una nuova perturbazione atlantica determina un peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria. Migliora da venerdì. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 9 novembre

Avvisi: ventilazione fino a forte settentrionale in serata.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino nuvolosità in aumento sull’intero territorio regionale, nel corso della mattinata i primi piovaschi inizieranno ad interessare il settore centrale e l’estremo ponente. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, piogge via via più diffuse su tutta la regione, fenomeni anche a carattere di rovescio sul centro-levante. In serata graduale esaurimento delle precipitazioni, ad iniziare dall’Imperiese. Quota neve in calo fino a 1600-1800 metri sulle Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Venti: moderati con rinforzi fino a tesi dai quadranti meridionali, nel corso del pomeriggio graduale rotazione a nord ad iniziare da ponente. In serata ventilazione fino a forte. Mari: mosso, localmente molto mosso al largo in serata.

Temperature: minime in rialzo, massime in calo. Costa: minime 9/14 gradi, massime 14/17 gradi. Interno: minime: -1/10 gradi, massime 5/12 gradi

Venerdì 10 novembre

Avvisi: al mattino venti fino a forti da nord. Forte libeccio al largo, mare in aumento ad agitato al largo e, localmente, sul levante.

Cielo e Fenomeni: nella prima parte di giornata ancora molta nuvolosità, in particolar modo nelle zone interne. Dal pomeriggio cieli sereni o al più poco nuvolosi lungo la costa, residui addensamenti nell’entroterra.

Venti: al mattino fino a forti da nord, in graduale calo. Forte libeccio al largo. Mari: da mosso a molto mosso, fino ad agitato al largo e sul levante.

Temperature: minime stazionarie od in lieve calo, massime in ripresa.

Sabato 11 novembre

Avvisi: ancora forte libeccio al largo.

Cielo e Fenomeni: giornata stabile ed in prevalenza soleggiata, eventuali annuvolamenti avranno carattere temporaneo.

Temperature minime in calo nelle zone interne, massime in aumento ovunque.