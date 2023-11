Liguria. Correnti secche settentrionali garantiranno un sabato soleggiato e limpido. Tra domenica e lunedì aria umida sulla nostra regione con molta nuvolosità, ma basso rischio di pioggia.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 18 novembre avremo tempo soleggiato e limpido su tutta la regione a parte velature tra pomeriggio e sera senza conseguenze.

Venti tra la notte e il mattino moderati da nord, nel pomeriggio deboli da sud. Mare da mosso a poco mosso con moto ondoso in ulteriore calo. Temperature minime stazionarie, in contenuto calo le massime: sulla costa minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 15 e 18 gradi; all’interno minime tra -1 e 4 gradi, massime tra 8 e 11 gradi.

Domenica 19 novembre nubi sparse anche compatte sul settore centro-orientale dove non si escludono isolate pioviggini in serata in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Cielo sereno o velato su imperiese, savonese occidentale, Alpi Liguri e Val Bormida.

Venti deboli variabili a ponente, moderati da sud-est da Savona verso levante. Mare da mosso a molto mosso. Temperature minime in aumento, in contenuto calo le massime.

Lunedì 20 novembre nubi sparse anche compatte sul settore centro-orientale dove non si escludono isolate pioviggini in serata in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Cielo sereno o velato su imperiese, savonese occidentale, Alpi Liguri e Val Bormida.