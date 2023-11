Genova. Sulla Liguria veloce miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma attenzione al mare che tornerà a crescere. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni sulla Liguria.

Domenica 5 novembre

Avvisi: burrasca o tempesta di Libeccio al largo, fino a forti o di burrasca sull’Imperiese costiero e sul levante. Mare agitato o molto agitato, al largo e sul levante onda significativa fino a 5 metri con un periodo di circa 10 secondi. Prestare attenzione alle mareggiate sui lidi esposti.

Cielo e Fenomeni: nella notte ultimi fenomeni sul settore orientale, specie interno, asciutto con ampie schiarite sul resto della regione. Nel corso della mattinata ancora qualche addensamento a levante, altrove cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi.

Nel pomeriggio residua nuvolosità nelle zone interne dello Spezzino, pressoché sereno sul restante territorio regionale.

Venti: di burrasca o tempesta di Libeccio al largo, moderati con rinforzi fino a forti o di burrasca sull’Imperiese costiero e sul levante. Deboli o moderati variabili tra Savonese orientale e Genovesato centro-occidentale, in rotazione a nord in serata.

Mari: agitato o molto agitato, al largo e sul levante onda significativa fino a 5 metri con un periodo di circa 10 secondi. Prestare attenzione alle mareggiate sui lidi esposti (come da avviso).

Temperature: in aumento. Costa Min: +10/17°C Max: +17/21°C. Interno Min: +2/12°C Max: +12/19°C

Lunedì 6 novembre

Avvisi: ancora vento forte da sud-ovest, specie al largo. Mare localmente agitato tra la notte ed il mattino, in scaduta nel pomeriggio.

Cielo e Fenomeni: degli addensamenti interesseranno il levante, in particolar modo le zone interne (non si escludono locali piovaschi associati). Sul resto della regione cieli in prevalenza sereni o al più velati.

Venti: moderati da sud-ovest, rinforzi fino a forti sul levante e sull’estremo ponente. Al mattino burrasca di Libeccio al largo.

Mari: tra la notte ed il mattino ancora agitato al largo e sul levante, a seguire moto ondoso in calo ovunque.

Temperature: stazionarie od in ulteriore lieve aumento.

Martedì 7 novembre

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: ancora addensamenti a levante, specie nelle zone interne con locali piovaschi associati; stabile e soleggiato sul resto della regione. Temperature su valori stabili.