Liguria. L’arrivo di un sistema depressionario in discesa dall’Atlantico porterà condizioni diffusamente instabili su tutta la regione per i prossimi giorni, accompagnate da temperature inizialmente in rialzo e solo dalla giornata di sabato in graduale diminuzione.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 30 novembre avremo in mattinata, cieli diffusamente coperti con precipitazioni associate, anche abbondanti prevalentemente sul levante e relativo interno, moderate sul centro. Deboli piogge sul ponente, con possibilità di qualche fiocco nell’interno savonese: come da avviso, prestare attenzione per possibili gelicidi nella zona. Nel pomeriggio, graduale diminuzione dei fenomeni, prima di una nuova intensificazione in serata.

Venti dai quadranti settentrionali su savonese e genovesato, a regime di libeccio sull’estremo ponente costiero e ostro-libeccio sul levante. Rotazione ovunque a libeccio in serata, in rinforzo con raffiche fino a forti. Mare poco mosso fino a mosso, in rinforzo fino a molto mosso in serata. Temperature minime in aumento, massime in aumento a levante, in diminuzione nel savonese; stazionarie altrove: sulla costa minime tra 7 e 15 gradi, massime tra 8 e 16 gradi; all’interno minime tra -2 e 10 gradi, massime tra 1 e 12 gradi.

Venerdì 1 dicembre tempo coperto ovunque; precipitazioni moderate, fino a forti in serata soprattutto a levante.

Venti forti da sud-sudovest, fino a burrasca a levante, sui crinali e nelle zone maggiormente esposte. Mare molto mosso in aumento dal mattino, fino ad agitato nel pomeriggio sul centro-levante.

Temperature in aumento ovunque.

Sabato 2 dicembre coperto ovunque; precipitazioni moderate, fino a forti in serata soprattutto a levante.