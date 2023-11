Genova. Correnti fredde settentrionali, di estrazione artica, affluiscono verso l’Italia e, di conseguenza, la nostra regione. Settimana che si conclude con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 26 novembre

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli in prevalenza sereni sull’intero territorio regionale. Nel corso del pomeriggio velature in transito a partire da ovest, ma senza conseguenze associate. In serata nuvolosità in aumento sul settore centro-orientale, non sono esclusi piovaschi associati intorno alla mezzanotte di martedì.

Venti: tra la notte ed il mattino deboli o al più moderati da nord, a seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali. Mari:

poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie od in lieve aumento. Costa: minime +2/+10°C, massime +13/+16°C. Interno: minime -7°C/+4°C, massimo +6/+13°C

Lunedì 27 novembre

Avvisi: ventilazione fino a forte dai quadranti sud-occidentali.

Cielo e Fenomeni: nel corso della notte nuvolosità in aumento, in particolar modo sul centro-levante regionale. In giornata fenomeni sparsi sul settore centro-orientale, fiocchi di neve oltre i 1200 metri sull’Appennino orientale.

Venti: tra la notte ed il mattino moderati da sud-est sul levante, a seguire in rinforzo fino a forti dai quadranti sud-occidentali praticamente ovunque. In serata rotazione a nord sul settore centrale. Mari: mosso, fino a molto mosso al largo e sui litorali esposti.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.

Martedì 28 novembre

