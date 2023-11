Genova. Nuova perturbazione sulla Liguria. con forti venti di libeccio specie nel pomeriggio e in serata con mareggiata nuovamente intensa sui lidi del levante e al largo. Possibili rovesci intensi tra la sera e la notte nelle aree interne del levante dove aumenterà nuovamente il rischio di frane e smottamenti.

Secondo i meteorologi di Limet al mattino e nel primo pomeriggio nubi sparse saranno sparse su tutti i settori senza precipitazioni, al massimo qualche goccia sul settore centro-orientale. Nel pomeriggio deciso aumento della nuvolosità con piogge in intensificazione in serata specie nelle aree interne del Tigullio e dello Spezzino dove avremo i rovesci più intensi. Qualche rovescio non si esclude anche sull’Imperiese, asciutto invece sul Savonese.

I venti saranno Inizialmente sostenuti da ovest solo al largo, deboli sotto costa. In giornata decisa intensificazione del vento di Libeccio specie al largo e sul Levante con punte di burrasca o tempesta in serata.

Il mare: Dopo una breve attenuazione della mareggiata tra la notte e la mattinata, in ripresa tra il pomeriggio e la sera con mare molto agitato specie durante la notte.

Temperature: Minime in calo nelle aree interne, massime pressoché stazionarie

Costa Min: 10-14°C Max: 16-19°C

Interno Min: 2-7°C Max: 13-16°C