Liguria. L’intervallo di stabilità delle condizioni meteo sulla Liguria ha le ore contante. Il transito di un debole fronte porterà oggi, mercoledì 1 novembre, a un aumento delle nubi e domani, giovedì 2 novembre, a un sistema perturbato più attivo sospinto dalla tempesta Ciarán in approfondimento tra la Manica e il Regno Unito. Ecco le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, mercoledì 1 novembre, rapido aumento della nuvolosità nel corso della mattinata; in giornata possibili piovaschi o scrosci a ridosso dei rilievi di levante, dove i fenomeni tenderanno a essere più probabili e diffusi in serata. Altrove molto nuvoloso o coperto con qualche isolata precipitazione tra genovesato e Tigullio. Venti tra moderati e tesi. Mare ancora tra agitato e mosso. Temperature minime stazionarie, massime in calo: saranno comprese sulla costa tra 12 e 20 gradi, nell’entroterra tra 3 e 17.

Domani, giovedì 2 novembre, attenzione in particolare nell’entroterra di levante: Limet prevede un alto rischio di frane anche per via di precipitazioni diffuse e intense dal pomeriggio; piene importanti attese su Entella, Vara e Magra. Prestare attenzione anche alle severe condizioni meteo-marine, con una potente libecciata dalla sera con mare molto agitato su tutti i settori, picco d’onda oltre i cinque metri a levante e al largo.

Per venerdì 3 novembre ancora mare molto agitato, con mareggiata proibitiva sui lidi esposti del levante. Per il resto, residui fenomeni e nuvolosità sull’estremo levante e Appennino orientale. Schiarite altrove.