Meteo Liguria, cieli sereni in attesa di un peggioramento. Temperature in calo

Liguria. Mercoledì all’insegna della variabilità, in Liguria, in attesa del passaggio di un nuovo impulso perturbato previsto per giovedì.

Il rientro di correnti più umide e miti dall’Atlantico determina infatti un nuovo cambio di scenario meteo sulla nostra regione. Il cielo resta sereno al mattino, con insorgenza di cumuli sul settore centro-orientale a metà giornata. A seguire, aumento della nuvolosità da ponente a levante e cielo coperto entro la serata quasi ovunque.

Le temperature sono in calo, sia le minime sia le massime, con gelate a fondovalle al primo mattino. Sulla costa le minime vanno da 3 a 9 gradi, le massime da 11 a 14, nell’interno minime tra i 5 e i 7 gradi e massime tra i 5 e i 10 gradi. I venti a regime di brezza si rinforzeranno.