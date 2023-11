Genova. Un nuovo sistema perturbato, indotto dall’avvicinamento al comparto europeo della tempesta Ciarán interesserà nei prossimi giorni la Liguria e più in generale l’Italia, portando condizioni di tempo instabile e forti piogge, coadiuvate da forti venti e mareggiate intense. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 2 novembre

Avvisi: Precipitazioni molto intense e diffuse soprattutto nell’entroterra di levante: MASSIMA ATTENZIONE per un elevato rischio frane, accentuato dai forti venti di libeccio; attese piene importanti per Entella, Magra e Vara; attenzione anche ai rivi minori che potrebbero andare in forte stress per piogge intense su terreni già saturi d’acqua. ATTENZIONE inoltre nel pomeriggio ai forti venti di libeccio che causeranno una severa mareggiata con mare fino a molto agitato lungo tutta la regione, in costa e al largo (5-6 metri d’onda significativa, con picchi anche a 7-8 metri).

Cielo e Fenomeni: Al mattino: piogge deboli/moderate a ponente, più diffuse e fino a forti a levante, in aumento ovunque dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio: intensificazione delle precipitazioni prevalentemente nell’interno di levante, con possibili condizioni di stazionarietà e criticità associate. Piogge tra moderate e forti sulle Alpi Liguri e sul centro della regione, mentre nel levante costiero non si escludono fulminazioni associate alle forti precipitazioni; piogge deboli al più moderate altrove. Passaggio del fronte previsto nella tarda serata. Venti: Al mattino prevalenza di correnti moderate di Ostro sul centro-levante della regione, dai quadranti settentrionali altrove. Nel pomeriggio rotazione a Libeccio e rapida intensificazione fino a burrasca forte, con raffiche diffusamente oltre 80-90 km/h prevalentemente sui crinali e tra il genovesato occidentale e l’imperiese. Massima attenzione per possibile trasporto di materiali da parte dei forti venti.

Mari: Mosso al mattino su tutta la regione, in rapida crescita fino a molto agitato in costa e al largo durante il corso della giornata.

Possibili onde fino a 7-8m con periodo di 9 secondi: PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE sui litorali esposti per possibili criticità (come da avviso). Temperature: Minime in aumento nell’interno di ponente, stazionarie altrove; massime in aumento. Costa: minime 13-17 gradi, massime 18-21 gradi. Interno: minime: 6-12 gradi, massime 13-18 gradi.