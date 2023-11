Liguria. La giornata si apre, dal punto di vista meteorologico con venti forti da Nord-Ovest tra voltrese e arenzanese e relativo entroterra, più moderati altrove. Conseguenza: nubi spazzate via e su tutta la regione è previsto cielo sereno o al più velato.

Nel corso del pomeriggio, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, venti deboli e variabili ovunque e nubi basse in aumento tra Golfo del Tigullio e spezzino. Cielo sereno, invece, altrove. el pomeriggio venti deboli e variabili ovunque.

Mare al mattino ancora molto mosso a Levante per onda lunga da Sud-Ovest, mosso altrove. Moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata.

Temperature in calo le minime sulla costa tra +9 e +14° C, nell’interno tra +2 e +9° C, in aumento le massime tra +18 e +22° C sulla costa, tra +14 e +18° C nell’interno.

Giovedì 16 novembre nuvoloso o coperto su gran parte della regione ma senza fenomeni. Venti moderati dai quadranti meridionali, mare al primo mattino mosso sul Levante, poco mosso altrove. Dalla sera nuovo aumento del moto ondoso. Temperature stazionarie.

Venerdì 17 novembre sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo, soprattutto nelle zone interne.