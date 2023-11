Cielo e Fenomeni: tempo stabile sulla Liguria a parte velature in transito e qualche nube bassa sul settore centro-orientale, senza conseguenze.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali, in rotazione a nord in tarda serata. Mari: da mosso a poco mosso. Temperature: in calo le minime, stazionarie o in lieve calo anche le massime sotto costa. Costa, Min: +6/+10°C; max: +14/+16°C. Interno, Min: -1°C/+4°C; Max: +8/+13°C.

Sabato 25 novembre: soleggiato e limpido su tutta la regione. Venti: molto forti da nord al mattino, in progressiva attenuazione e rotazione a nord-ovest in giornata. Mari: stirato sotto costa, molto mosso o agitato al largo, in calo nell’arco della giornata. Temperature: minime in aumento, massime in calo specie nelle aree interne e montuose

Domenica 26 novembre: soleggiato e limpido su tutta la regione.