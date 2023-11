Liguria. La coda di una perturbazione lambirà la nostra regione nelle primissime ore di domenica, a seguire rapido miglioramento. Ad inizio settimana prossima alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo occidentale, ma la Liguria sarà influenzata da correnti umide.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 12 novembre avremo tra la notte e le primissime ore del mattino cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la regione, pioviggini o deboli piovaschi potranno interessare le aree in prossimità dei rilievi del centro-levante. Già dal primo mattino rapido miglioramento ad iniziare da ponente, entro le ore centrali della giornata cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Dalla sera velature in transito da ovest verso est.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, fino a forti da ovest sul Golfo. Mare mosso, in aumento fino a molto mosso al largo e sugli estremi della regione. Temperature minime in aumento. Massime in lieve calo nelle zone interne, stazionarie od in leggero aumento lungo la costa: sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 15 e 19 gradi; all’interno minime tra 0 e 10 gradi, massime tra 10 e 14 gradi.

Lunedì 13 novembre giornata caratterizzata dal transito di stratificazioni medio-alte; ma tra savonese occidentale e genovesato sarà presente anche della nuvolosità più bassa di stampo marittimo, non sono esclusi locali piovaschi in prossimità dei rilievi. Tra il pomeriggio e la serata incremento della nuvolosità bassa anche sul levante.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, rinforzi sul centro-levante regionale. Mare in prevalenza mosso. Temperature su valori stabili.

Martedì 14 novembre molte nubi con qualche piovasco associato sul centro-levante, stratificazioni medio-alte a ponente.

Temperature minime in aumento, massime in lieve calo.