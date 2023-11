Genova. Nuova temporanea rotazione delle correnti dai quadranti meridionali per il transito di una debole perturbazione a nord delle Alpi. Da domani, martedì nuovamente bel tempo e vento forte dai quadranti settentrionali. Le previsioni per Genova e la Liguria per oggi e per i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 27 novembre, attenzione per venti tesi da sud-ovest al largo del Golfo e per il moto ondoso in aumento con mare fino ad agitato al largo in serata. I cieli vedranno un aumento delle nubi con deboli precipitazioni da metà mattinata nelle zone comprese tra il savonese di levante e lo spezzino con fiocchi di neve sopra i 1000 metri. Qualche velatura sul ponente. Dalla serata graduale cessazione dei fenomeni ovunque. Temperature comprese sulla costa tra 6 e 12 gradi, nell’interno tra -3 e 13 gradi.

Domani, martedì 28 novembre, migliora con tempo soleggiato ovunque ma attenzione ai venti, forti da nord, nord ovest con temperature minime in calo e massime invece in aumento. Possibile locale instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri in sconfinamento lungo le coste dell’imperiese.

Per mercoledì 29 novembre avremo una situazione molto sibile, tempo soleggiato o al più velato sul ponente con qualche possibile nota instabile sull’entroterra dell’imperiese. Ancora venti forti dai quadranti settentrionali.