Liguria. Nonostante la presenza dell’alta pressione correnti umide meridionali determinano della nuvolosità sulla nostra regione, migliora mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità irregolare sul centro-levante, risulterà maggiormente compatta in prossimità dei rilievi, qui non si escludono pioviggini o deboli piovaschi associati. Velature in transito sul resto della regione.

Nel corso del pomeriggio nubi in ulteriore aumento sul settore centro-orientale, verso sera piovaschi sparsi maggiormente probabili, in particolar modo in prossimità dei rilievi. Situazione invariata altrove.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali, locali rinforzi fino a tesi. Forti da sud-ovest sul Golfo. Mari: da mosso a molto mosso, fino ad agitato al largo e sul levante. Temperature: in generale aumento, specie le minime. Costa Min: +11/16°C Max: +16/19°C; interno Min: +3°C/+12°C Max: +12/18°C.

MERCOLEDì 15 NOVEMBRE: al primo mattino qualche nube sui versanti padani, sereno o poco nuvoloso altrove. A seguire giornata caratterizzata da cieli sereni o al più velati ovunque.

Venti: deboli o moderati settentrionali al mattino, poi debole variabili. Mari: al primo mattino molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove. Per il resto della giornata moto ondoso in scaduta. Temperature: in calo le minime, in leggero aumento le massime.

GIOVEDì 16 NOVEMBRE: prima parte di giornata stabile e soleggiata, a seguire nuvolosità in graduale aumento. Temperature in calo, soprattutto le minime nelle zone interne.