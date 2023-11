Genova. Al mattino ancora rovesci e qualche locale colpo di tuono nelle aree interne del levante, per il resto nubi sparse con ampie schiarite a ponente. Nel pomeriggio attenuazione delle precipitazioni su interno levante anche se resterà della nuvolosità. Tempo in genere soleggiato o con poche nubi altrove.

Situazione: Una serie di veloci impulsi perturbati interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni determinando un tempo molto variabile ed anche instabile specie a levante,

Venti: Forti venti da sud-ovest al largo con locali estensioni ad alcuni tratti della costa, in calo e rotazione a nord in serata. Mari: Da molto mosso ad agitato specie al largo e sul levante, con moto ondoso in calo a partire dal pomeriggio.

Temperature: Minime in calo, massime in aumento

Costa Min: 11-16°C Max: 19-22°C

Interno Min: 3-8°C Max: 14-17°C