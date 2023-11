Meteo, allerta gialla su Genova e allerta arancione sul levante per giovedì 2 novembre

Genova. Da stasera una nuova perturbazione interesserà la Liguria che, dalla mattinata di domani, porterà temporali forti e organizzati, a Levante anche persistenti. E’ stata quindi emessa un’allerta gialla e arancione per la Liguria per la giornata di giovedì 2 novembre.

Queste le modalità:

Allerta gialla sul territorio del Genovesato dalle 6 alle 20 di giovedì 2 novembre

Allerta gialla dalle 6 alle 8 (alle 10 per i bacini grandi) e allerta arancione dalle 8 alle 24 sul Levante e lo Spezzino, sempre di giovedì 2 novembre

Allerta gialla dalle 6 alle 8 e poi dalle 8 alle 24 per l’entroterra del Levante

Allerta gialla per la costa del savonese e del Ponente dalle 6 alle 20 di

Sul Centro e il Levante, le attuali condizioni di saturazione e i deflussi dei corsi d’acqua mantengono molto elevata la reattività di tutto il reticolo idrografico che risponderà alle piogge previste con nuovi importanti innalzamenti di livello idrometrico in tutte le classi di bacino. In particolare a Levante i deflussi saranno associati a possibili criticità.

Le previsioni del tempo di Arpal

Oggi, mercoledì 1 novembre, condizioni di instabilità da metà giornata per il veloce passaggio di un disturbo in quota: possibili locali rovesci o temporali più insistenti sul Levante; dalla serata bassa probabilità di fenomeni forti ma possibili allagamenti localizzati a opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti in rinforzo dal tardo pomeriggio fino a forti sul Genovesato, il levante e il relativo entroterra.

Domani, giovedì 2 novembre, un intenso passaggio frontale porta spiccata instabilità e piogge anche di intensità fino forte, localmente molto forte con cumulate fino a elevate sul Centro-Levante. Probabili rovesci o temporali organizzati di forte intensità, anche persistenti sulla costa e l’interno del Levante. I temporali potranno essere associati a violente raffiche di vento di tempesta anche durature. Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino ad agitato, con mareggiate anche intense dalla serata per onda da Sud-Ovest in allungamento.

Per venerdì 3 novembre, sono attese precipitazioni residue con isolati rovesci o temporali al più moderati sul Levante nelle prime ore della notte. Venti da Sud, Sud Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino a molto agitato, con mareggiate anche intense per onda lunga Sud Ovest (periodo fino a 10-12 secondi). Le mareggiate insisteranno sulle coste della Liguria per tutta la giornata; lento calo del moto ondoso dalla tarda sera.