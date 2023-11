Liguria. Veloci correnti occidentali determineranno sulla nostra regione condizioni di variabilità. In genere il rischio di piogge resta basso fino a lunedì. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Oggi, sabato 11 novembre, al mattino tempo buono a parte qualche nube sullo Spezzino e locali brume nelle vallate dei versanti padani. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su Spezzino e Tigullio orientale senza piogge, cielo da sereno a velato altrove con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato al tramonto. Venti forti da ovest sul golfo, deboli da nord al mattino sotto costa, in rotazione a sud (sempre deboli) nel pomeriggio. Mare molto mosso, localmente agitato al largo e sull’estremo levante per onda lunga da sud-ovest. Le temperature saranno comprese sulla costa tra 8 e 18 gradi, nell’interno tra zero e 14 gradi.

Domani, domenica 12 novembre, al mattino nubi irregolari sul centro-levante. Non si escludono sgocciolii o pioviggini sotto gli annuvolamenti più compatti. Nel pomeriggio allontanamento delle nubi verso levante e ritorno del sereno su tutta la regione.

Per lunedì 13 novembre Limet prevede un passaggio di nubi alte per gran parte della giornata e qualche nube bassa sotto costa sul centro-levante. Temperature in aumento.