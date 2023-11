Medicina sportiva, la carenza di specialisti ‘blocca’ i certificati. La richiesta: “Aprire a medici con titoli equipollenti”

Genova. I certificati medici sportivi per atleti agonisti vengano rilasciati anche dai medici con titoli equipollenti. La richiesta arriva da Mabel Riolfo e Brunello Brunetto, rispettivamente consigliere della Lega e consigliere della Lega e presidente della seconda commissione Salute e Sicurezza Sociale in Regione Liguria, alla luce della carenza di medici sul territorio.

“Tutti gli atleti che svolgono attività a livello agonistico devono obbligatoriamente avere un certificato medico sportivo che attesta l’idoneità fisica a svolgere l’attività sportiva – sottolineano Riolfo e Brunetto – Se fare sport porta notevoli benefici, sia fisici che psicologici, è necessario però che venga praticato in condizioni di ‘buona salute’ da parte dell’atleta. Purtroppo, le carenze di personale medico che si sono riscontrate anche per quanto riguarda gli specialisti in medicina dello sport, hanno notevolmente allungato i tempi per avere il certificato medico sportivo non consentendo agli atleti di poter svolgere la loro attività”.

Da qui la decisione di depositare un documento in consiglio regionale in cui viene chiesto che anche ai medici con titoli equipollenti sia permesso di poter effettuare la visita medica per il rilascio dei certificati medici sportivi per attività agonistica: “Abbiamo inoltre richiesto – concludono Riolfo e Brunetto – di promuovere la riattivazione, presso l’Università di Genova, della specialità di Medicina dello Sport a partire dall’anno accademico 2024/2025, che manca ormai da diversi anni”.