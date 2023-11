Maxi controlli delle forze dell’ordine tra Cornigliano, Sampierdarena e la Valpolcevera: oltre mille persone identificate, 2 arresti

Genova. Maxi servizio coordinato delle forze dell’ordine ieri pomeriggio tra la Valpolcevera e il medio-ponente. Si tratta di quello che in gergo tecnico viene definito ‘servizio coordinato ad alto impatto’. Sono stati in tutto 279 gli operatori tra polizia, carabinieri e polizia locale impiegati che hanno identificato e controllato in tutto 1045 persone e 41 esercizi pubblici.

I carabinieri si sono occupati della Valpolcevera tra Bolzaneto, Rivarolo e Certosa, polizia locale e polizia di Stato di sono suddivise l’area di Sampierdarena con i poliziotti impegnati in particolare nella delicata zona della Fiumara e del quartiere di Cornigliano.

Due le persone arrestate: uno per resistenza ai carabinieri e uno per spaccio di droga da parte dei poliziotti della squadra mobile. Ventuno le persone denunciate. Due cittadini extracomunitari son stati espulsi e accompagnati alla frontiera perché irregolari sul territorio mentre a un terzo è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio nazionale. Un esercizio commerciale è stato chiuso dalla Asl: si tratta di un negozio di kebab in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.

Si tratta della seconda operazione del genere messa in campo dalle forze dell’ordine dopo quella del 5 ottobre che aveva interessato il centro storico, che oltre all’impatto ‘visivo’ ha l’obiettivo di effettuare in breve tempo un numero molto elevato di controlli a tappeto ma anche, come spiega la Prefettura in una nota, di “aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini” spiega