Minacce di morte e insulti su Telegram a Matteo Bassetti, al via il processo per 11 persone

Genova. È iniziato lunedì, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, il processo a 11 persone accusate di atti persecutori, istigazione a delinquere e minacce aggravate in concorso ai danni di Matteo Bassetti, direttore del reparto delle malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

I fatti risalgono al periodo della pandemia di covid-19, nello specifico all’agosto del 2021, quando il numero di Bassetti era finito in un canale Telegram di matrice no-vax chiamato “Basta dittatura” ed era stato utilizzato per chiamate continue e messaggi minacciosi inviati a ogni ora del giorno e della notte. Sullo stesso canale, inoltre, alcuni iscritti avevano rivolto al professionista minacce di vario genere: “Doveva farlo fuori, uno di meno”, aveva scritto un utente commentando l’aggressione di cui era stato vittima Bassetti nel settembre del 2021, e ancora “Calabresi fategli la festa a Matteo”, in riferimento a un evento in Calabria cui il medico avrebbe partecipato.

Bassetti aveva quindi sporto denuncia e ad agosto era arrivato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare: “Sono molto soddisfatto di questo primo passaggio che vede, finalmente, davanti al giudice tutti i soggetti più aggressivi che mi hanno minacciato, molestato e perseguitato per diversi mesi nell’autunno del 2021, quando il mio numero di cellulare venne pubblicato, a mia insaputa e senza il mio consenso, sul noto canale Telegram di matrice no vax – ha detto Bassetti – Ho voluto essere in aula, personalmente, insieme al mio avvocato, sia per rispetto verso chi, con impegno e dedizione, si è dedicato alle indagini consentendo di arrivare al processo sia per guardare negli occhi chi, dietro la protezione di uno schermo, si è reso protagonista di questa accanita campagna nei miei confronti”.

Il giudice ha fissato una nuova udienza per il 18 gennaio 2024. Sino ad allora, gli imputati potranno fare richiesta di patteggiamento o rito abbreviato: “Ci vediamo nell’anno nuovo – ha concluso Bassetti – certo che la giustizia farà il suo corso”.