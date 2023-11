Senza fissa dimora, inaugurata la nuova mensa del Massoero: “Entro due anni sarà il centro servizi per la povertà”

Genova. Una nuova mensa aperta a pranzo e a cena per potenziare il sistema di accoglienza dei senza fissa dimora. Il Massoero, storico ricovero per persone in difficoltà della zona del Molo, l’ha inaugurata in questi giorni, una struttura in cui i pasti verranno non soltanto serviti ma anche preparati.

L’investimento arriva nell’ambito del progetto del nuovo centro servizi per la povertà, realizzato dal Comune di Genova anche grazie a finanziamenti ottenuti nell’ambito del PON-Legalità, del PINQuA, del PNRR e della partnership con la Fondazione Compagnia di San Paolo. Inizialmente il servizio resterà riservato agli ospiti del Massoero, ma l’obiettivo è farlo diventare, in futuro, una mensa “generale” al servizio di tutto il centro servizi per la povertà. Il nuovo centro sarà completato alla fine del 2025, anno in cui l’asilo notturno Massoero sarà in grado di assicurare accoglienza e servizi 24 ore su 24. Un investimento da 840mila euro, che oltre alla storica attività di accoglienza notturna al primo piano, da maggio 2023 garantisce l’attività dell’Ufficio cittadini senza territorio della Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità sociale. Nei prossimi mesi, il Massoero diventerà la base logistica del nuovo di Pronto Intervento Sociale.

All’inaugurazione dei nuovi spazi del Massoero erano presenti il sindaco Marco Bucci, e l’assessora comunale alle Politiche sociali, Lorenza Rosso, insieme con il direttore Fondazione Auxilium Gigi Borgiani e la rappresentante del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo, Nicoletta Viziano.

“Sono 125 anni che il Massoero racconta la storia di Genova e dell’accoglienza, che parte da quando nella Repubblica di Genova si dava da mangiare agli equipaggi che erano costretti a restare nel porto per le condizioni di mare. Il porto per definizione deve poter accogliere – è stato il commento di Bucci – Abbiamo sempre voluto fare un certo genere di accoglienza come città, e oggi al Massoero, grazie agli investimenti fatti e a quelli che faremo mettendo a posto anche gli altri piani, offriamo un nuovo servizio mensa e lavanderia. Anche gli orari sono stati implementati: c’erano lamentele per il rientro alle 9.30 di sera e l’uscita alle 6.30, ma abbiamo cercato di organizzarci in modo da entrare e uscire in orari più decenti. Mi colpisce parecchio che pur essendo tutto gratuito ci sono ancora persone che preferiscono stare per strada, noi vogliamo rispettare la loro volontà ma lavorare anche su questo. Genova è una città che ha gestito questo sistema meglio di tante altre città, ma c’è un altro aspetto su cui vogliamo concentrarci, ovvero quante delle persone che entrano nel sistema di accoglienza rientrano poi nella società. Anche su questo si concentreranno gli sforzi”.

Con i lavori previsti nei prossimi due anni, dunque, il Massoero punta a diventare una struttura interamente dedicata a percorsi di inclusione per senza fissa dimora. Una testimonianza in questo senso è arrivata anche da chi è stato accolto come ospite nell’asilo notturno, e oggi è dietro il banco della mensa a servire i pasti: Corrado Quey, valdostano, è stato un ospite del Massoero, e oggi “voglio aiutare chi vi arriva, sapendo come si vive in mezzo alla strada. C’è un grande senso di fratellanza tra le persone di questo luogo, io la sento molto”.

La conferma di questo senso di fratellanza e comunità è arrivata anche da Otello Parodi, storico presidente di circoscrizione del centro storico e oggi consulente del sindaco Marco Bucci: “Il Massoero è sempre stato un punto di integrazione nel quartiere, racconto un aneddoto: nel 1961 un ospite uscendo ha visto una Maserati in strada che non funzionava, ha alzato il cofano e l’ha rimessa a posto. Era un meccanico della Maserati, chissà come era finito in strada. In passato il Massoero aveva una sartoria del Comune in cui lavoravano gli abitanti del quartiere, tanti ospiti sono diventati lavoratori del quartiere, oggi ancora li incontro che hanno 80 anni, e sono molto rispettosi, hanno dato un segnale a questi quartiere. Altra cosa: prima non c’erano donne, è stato il Municipio a chiederlo, e pensiamo di avere fatto una buona cosa”.