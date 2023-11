Genova. “Danni alla Marinella? Quello è un bunker atomico, se scoppia la guerra vado lì”. Igor Mendelevich, l’imprenditore che sette anni fa ha preso in consegna lo storico edificio sulla passeggiata da Nervi, risponde con una battuta. Stavolta la mareggiata (ma più che altro il vento) gli ha distrutto solo un chioschetto provvisorio, mentre qualche anno fa la cifra finale della conta dei danni avrebbe avuto qualche zero in più.

La furia delle onde, dopo il disastro del 2018 a quattro giorni dall’avvio del cantiere e l’ulteriore mazzata arrivata dal mare nel 2021 a lavori in corso, non ha scalfito la struttura, “con quello che mi è costata in centinaia di tonnellate di ferro per i micropali”. Quindi, almeno sulla carta, nessun nuovo impedimento per l’apertura al pubblico.

Apertura che è stata più volte annunciata (San Valentino 2021, Euroflora 2022, The Ocean Race 2023, poi Ferragosto 2023) e altrettante volte disattesa. Prima il Covid, poi i problemi strutturali, quindi i rallentamenti imputati alla Soprintendenza e le lungaggini della burocrazia per il rilascio di concessioni e autorizzazioni. E ovviamente la crisi delle materie prime che ha frenato tutti i cantieri.

“Siamo vicinissimi, presto riceverete comunicazioni ufficiali. Siamo vicinissimi”, ripete Mendelevich, che però non vuole fare annunci sulla data di apertura. In ogni caso sarà prima della stagione estiva? “Da un lato dico che sarebbe meglio aprire a febbraio-marzo, però basta, non ne posso più. Riapro anche se non è il momento migliore”. Presumibile, dunque, che l’intenzione sia quella di partire entro l’anno, se non altro per non aggravare la delusione di chi si aspettava l’inaugurazione a breve giro dopo aver visto il fabbricato finalmente sgombro dalle impalcature le scorsa estate.

Cosa offrirà la Marinella ai suoi clienti dopo il travagliatissimo restyling è ormai noto: un hotel 4 stelle superior, una spa, un ristorante, un lounge bar con terrazza e una marina con pontile a mare, pavimentata con le pietre di scoglio originarie rinvenute durante i lavori, con accesso libero e gratuito. In attesa di poter vedere tutto questo, in occasione dell’ultima edizione di Euroflora era stato inaugurato il chiosco temporaneo, chiamato Marinella on the rocks. Talmente temporaneo che è sparito prima di poterlo smantellare e oggi giace smontato e accatastato in un’area di cantiere: “Dentro c’erano frigoriferi e registratori di cassa, alla fine questo incidente ci costa altri 20mila euro”.

A pieno regime la Marinella darà lavoro a 32 persone, alcune a tempo indeterminato e altre stagionali. “Se le ho trovate tutte? Le dico solo che ho ricevuto 650 curriculum – afferma Mendelevich -. Ho ricevuto candidature dai 20 ai 60 anni, da Milano a Roma, da Saint Tropez a Venezia e anche dai migliori locali della città”. L’auspicio, in verità, era che fossero giovani e liguri: “Ma noi non facciamo distinzioni, scegliamo quelli svegli”, taglia corto.

E poi lancia una frecciata: “Non so gli altri imprenditori del settore che difficoltà abbiano a trovare personale. C’è un motivo: io li metto tutti ai livelli contrattuali giusti e pago gli straordinari, a differenza di molti altri. Da 51 anni nessuno dei miei dipendenti si è mai licenziato e io non ho mai licenziato nessuno: quelli seri fanno così”.

Era il 2017 quando la società La Marinella 1934, fondata da Mendelevich e altri soci, si aggiudicò la concessione dal Comune per il recupero e la valorizzazione dell’edificio. L’investimento previsto in origine era di 2,5 milioni, alla fine ne sono serviti almeno 4: “È un’operazione tutta in rimessa”, lamenta l’imprenditore. Nel frattempo, però, è stato anche rinegoziato l’accordo col Comune: quello iniziale comprendeva una concessione di 20 anni con un canone annuo di 32mila euro nei primi dieci e 64mila euro nei successivi, quello nuovo ha abbattuto il canone alla soglia minima prevista dalla legge (2.500 euro) senza tuttavia allungare la durata della concessione.