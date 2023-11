Mareggiata, visibilità azzerata per gli autisti Amt: “Sui bus manca il liquido lavavetri”

Genova. Arriva la mareggiata e per gli autisti Amt è come tuffarsi in un banco di nebbia. Perché i bus sono sprovvisti di liquido lavavetri e il salino si impasta sul parabrezza, azzerando la visibilità per chi guida. A denunciarlo è Roberto Piccardo, segretario regionale della Ugl Fna, che oggi è andato in sopralluogo a verificare le condizioni di lavoro del personale in servizio sulle linee litoranee, in particolare il 15 che percorre la strada più esposta alle onde.

“La foto allegata è di un vetro appena lavato al capolinea con una mia bottiglietta e dopo poche centinaia di metri è già in questo stato, figuriamoci dopo due giri completi – spiega Piccardo -. Effettivamente ho trovato una situazione pericolosa. La nostra organizzazione aveva avvisato Amt tramite lettera: incredibile come nel 2023 si facciano viaggiare gli autisti con i parabrezza letteralmente bianchi dalla salsedine”.

Una situazione che mette a rischio la sicurezza dei conducenti, dei passeggeri e del resto degli utenti della strada: “A seguito del sole riflesso diventa difficoltosa la guida, avevamo chiesto di provvedere a mandare ai capolinea personale per sciacquare i vetri. Sono almeno due anni che chiediamo che vengano riempite le vaschette tergicristalli, un parabrezza pulito è indispensabile – sottolinea Piccardo -. Invitiamo nuovamente i dirigenti ad utilizzare i bus per gli spostamenti, così da rendersi conto di come costringono i lavoratori ad esercitare la professione”.

Poche ore prima lo stesso sindacato denunciava “sbrinatori rotti e riscaldamenti fuori uso”. Numerosi i problemi lamentati dagi autisti: “Per la seconda volta il presidente di Amt ha scritto una lettera che accompagnava la busta paga, in cui ha ricordato che ha ben chiari i bisogni del lavoratori e non si dimentica di nessuno. L’azienda ha cantato vittoria pensando di aver vinto un terno al lotto, posizionando alcuni container a Brignole per permettere ai dipendenti di utilizzarli in alternativa al chiosco preesistente. Peccato che per andare ad espletare i propri bisogni fisiologici debbano munirsi di torcia, in quanto vi è di luce e di ombrello perché gli piove in testa”.