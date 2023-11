Mareggiata, sopralluogo dell’assessore al Turismo Sartori nel Levante

Liguria. Sopralluogo oggi da parte dell’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori alle strutture turistiche del Levante ligure danneggiate dalla mareggiata dei giorni scorsi.

In mattinata l’assessore, insieme al sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e ad alcuni balneari, è stato a Riva Trigoso per constatare i danni arrecati alle strutture ricettive e successivamente si è recato al porto di Sestri dove ha incontrato alcuni pescatori professionisti che gli hanno illustrato come la mareggiata abbia distrutto irreparabilmente molte reti, strumenti fondamentali della loro attività. A seguire a Cavi Borgo Sartori si è intrattenuto con i balneari danneggiati dopodiché a Chiavari, insieme al all’assessore comunale alla promozione della città Gianluca Ratto, è stato sulla nuova promenade, zona che ha subito i maggiori danni.

Nel pomeriggio a Zoagli l’assessore ha effettuato un sopralluogo sulla passeggiata in compagnia del sindaco a Fabio De Ponti. Infine a Camogli, con il sindaco Giovanni Anelli e alcuni esercenti, ha constatato gli ingenti danni ad alcuni stabilimenti e ristoranti.

Sartori dichiara: “Una devastazione della costa per fortuna non grave come nel 2018 ma che ha colpito duramente le cittadine del Tigullio e del Golfo Paradiso. Il presidente Toti ha firmato il decreto con cui dichiara lo stato d’emergenza regionale e domani in giunta verranno stanziati fondi per 1,5 milioni di euro, che serviranno a coprire le spese sostenute dagli Enti locali. I balneari hanno anche la ‘spada di Damocle’ della direttiva Bolkestein che impedisce loro di fare programmi e investimenti a lungo termine. Noto con grande piacere una grande volontà da parte di tutti di riparare i danni e di voler essere pronti già per le imminenti festività natalizie. La Regione sosterrà sempre gli interessi dei nostri Comuni e delle nostre imprese”.