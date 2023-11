Mareggiata, lo sconforto delle associazioni sportive: “Servono opere di difesa contro le onde”

Genova. L’Unione Sportiva Quarto, la Sportiva Sturla, l’Uss Dario Gonzatti, la storica Urania di Vernazzola, il Circolo Nautico, la società dei pescatori sportivi di Priaruggia e molte altre. Tra le attività devastate dalle mareggiate di questi giorni non ci sono solo balneari e ristoranti, ma anche associazioni sportive dilettantistiche che ancora una volta sono alle prese con danni ingenti e prospettive di grande incertezza.

“Vi ricordate i 70 milioni annunciati da Toti per la mareggiata del 2018? Ebbene tutte le attività Asd non erano contemplate, quindi oltre i danni non hanno visto un centesimo – va all’attacco la consigliera del Medio Levante Serena Finocchio (Pd) che sta partecipando a diversi sopralluoghi -. Adesso la situazione non è tanto differente, quello che è importante a oggi è trovare un piano e dei fondi perché queste attività continuino ad esistere visto l’importante lavoro di aggregazione sociale che svolgono. E non si venga a dire che non si hanno i fondi, pensiamo di investirli invece proprio nella tutela e salvaguardia del territorio”.

Stamattina il consorzio Golfo Sturla Quarto – Genova Ocean Agorà ha organizzato un sopralluogo per valutare lo stato del litorale tra capo San Rocco e capo Santa Chiara. Sul posto anche i consiglieri di Azione Pippo Rossetti, Cristina Lodi e Paola Perfumo: “Abbiamo respirato l’ansia, il disagio e le preoccupazioni dei titolari delle attività. Basta un’onda più forte di un’altra per spazzare via anni di lavoro o di investimenti. Abbiamo condiviso la necessità di far presente nei diversi livelli istituzionali il tema dei contributi per i danni subiti, ma anche la necessità di un piano a tutela della costa“.

“In altri paesi – prosegue Rossetti – il lavoro portato avanti per contrastare il fenomeno delle mareggiate sempre più forti e soprattutto sempre più frequenti ha già portato a dei risultati, mentre in Italia e in Liguria siamo ancora a discuterne. Sono pochi gli investimenti pubblici dedicati alla costruzione delle difese che consentono alle onde di infrangersi prima di arrivare sulla costa, luogo dove risiedono stabilimenti balneari, strutture ricettive, attività sportive e molto altro. In tutti questi anni si è sempre parlato delle difese necessarie, di opere delicate e complicate per le correnti, l’insabbiamento e quant’altro, ma è evidente che prevalentemente si è assistito al balletto delle chiacchiere: 13 anni di centrodestra, 10 anni di centrosinistra, negli ultimi 23 anni di governo regionale praticamente non si è fatto nulla”. La consigliera Lodi porterà il tema martedì in consiglio comunale.

“Le ultime mareggiate e i danni lungo le coste impongono una riflessione immediata sulle risorse necessarie, nel più breve tempo possibile, per proteggere il litorale – interviene il deputato del Pd e sindaco di Bogliasco Luca Pastorino -. Occorre un sistema paese che oltre a occuparsi del rischio su terra si occupi anche della protezione delle coste visto il costante aumento delle frequenza dei fenomeni che stanno flagellando la Liguria e non solo, anche per esempio utilizzando i proventi dei canoni demaniali marittimi che sono aumentati negli ultimi anni. Anche questa mattina ho fatto visita a due associazioni sportive nel levante genovese a cui il canone è aumentato a dismisura e ha subito danni enormi per questa mareggiata. Bisogna prendere coscienza che la protezione dell’abitato è un tema di protezione civile nazionale che ha bisogno di programmazione oltre che delle giuste risorse”, conclude.