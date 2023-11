Punta Vagno, travolto da un’onda mentre è sugli scogli: uomo grave al San Martino

Genova. Proprio come anticipato dalla previsioni – e dall’avviso per forte mareggiata emesso giovedì – è il mare, oggi, a creare i problemi più grandi lungo la costa genovese e lungo quella del Tigullio. Le onde si stanno abbattendo sul litorale con forza impressionante, provocando molti danni e anche alcuni feriti.

È il caso dell’uomo che venerdì mattina, poco prima delle 9, era sugli scogli all’altezza di Punta Vagno, è stato travolto da un’onda ed è caduto in mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto per i soccorsi.

L’uomo, sbattuto più volte contro gli scogli, è stato soccorso, recuperato e affidato all’ambulanza della Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso, supportati dall’automedica inviata dal 112 Trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino, le sue condizioni sono gravi: gli urti contro gli scogli gli hanno provocato numerosi traumi e fratture.

In via di Murcarolo, invece – chiusa in un tratto, quello più esposto al mare – una donna che correva è caduta nel tentativo di non essere travolta da un’onda. Fortunatamente non è rimasta ferita in modo grave.