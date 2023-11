Guida Michelin 2024, la Liguria conquista due nuove stelle: una è genovese

Genova. Arriva una nuova stella nel panorama gourmet genovese: nel corso della cerimonia di assegnazione delle Stelle per la Guida Michelin 2024, a riceverne una è stato Marco Visciola, chef del ristorante Il Marin, al Porto Antico.

Con lui premiato anche il Vignamare di Andora, guidato dallo chef Giorgio Servetto. Visciola, nato a Bogliasco nel 1985, è chef del Marin dell’Eataly genovese dal 2016.

Con la sua stella e quella assegnata al Vignamare, salgono dunque a 13 i ristoranti stellati in Liguria: il ristorante Nove di Alassio (chef Giorgio Pignagnoli), la Locanda Tamerici di Ameglia (chef Mauro Ricciardi), L’impronta d’Acqua di Cavi di Lavagna (chef Ivan Maniago), il San Giorgio di Genova (chef Samuele Di Murro), il The Cook di Genova (chef Ivano Ricchebono), il Sarri di Imperia (chef Andrea Sarri), l’Orto by Jorg Giubbani di Moneglia (chef Jorg Giubbani), il Vescovado di Noli (chef Giuseppe Ricchebuono), il Paolo e Barbara di Sanremo (chef Paolo Masieri), i Balzi Rossi (chef Enrico Marmo) di Ventimiglia e Casa Buono (chef Antonio Buono) anch’esso di Ventimiglia.