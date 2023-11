Maltempo, Toti: “Firmato lo stato d’emergenza, ma la Liguria non è tra le regioni più colpite”

Genova. “Ho firmato lo stato d’emergenza ieri sera al nostro ritorno da Londra, stanzieremo domani in giunta una prima somma di 1,5 milioni per aiutare i sindaci nelle somme urgenze”. Lo annuncia oggi il presidente ligure Giovanni Toti, confermando quanto anticipato ieri dall’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. La dichiarazione è relativa non solo alla mareggiata, ma al maltempo che ha colpito la Liguria nelle ultime settimane.

“Poi – ha proseguito Toti – chiederemo in via speditiva al governo di poter inserire la Regione Liguria nello stato d’emergenza nazionale nelle prossime settimane per poter provare a risarcire anche i privati, per quanto il governo potrà venirci incontro, tenendo presente che la Liguria è una delle regioni che da questa ondata di maltempo è uscita nel modo migliore: Toscana, Emilia, Veneto hanno avuto un computo dei danni assai superiore al nostro in forma sia pubblica sia privata”.

Una prima stima sommaria dei danni è di 20-30 milioni di euro dalla costa all’entroterra, in ogni caso una cifra molto più contenuta rispetto al miliardo conteggiato cinque anni fa. “Per fortuna – conferma il governatore – non registriamo danni importanti alle infrastrutture del territorio come fu nel 2018, e credo che questo sia anche segno dell’efficacia degli oltre 340 milioni di euro che abbiamo investito a difesa delle nostre coste. Molti sindaci hanno ribadito che le difese costiere costruite, le dighe soffolte, il rafforzamento delle dighe portuali da Imperia a Rapallo oggi hanno retto a importanti mareggiate grazie agli investimenti fatti”.

Relativamente pesanti sono invece i danni subiti da soggetti privati come ristoratori, stabilimenti balneari, ma anche associazioni sportive e circoli che chiedono di essere inseriti nel filone degli indennizzi. “Lo stato d’emergenza nazionale prevede nella fase due una serie di risarcimenti che sono stabiliti dalla legge – risponde Toti su questo punto -. Occorre ovviamente tenere presenti nello stanziamento dei fondi i giganteschi danni avuti dalla piana d’Arno, dall’Emilia-Romagna che ha subito la seconda emergenza nel giro di pochi mesi, il Veneto e il Friuli, con ciò che ha comportato in termini drammatici. Noi ci saremo, chiederemo un’interlocuzione col governo, consci che la posizione della Liguria non è quella delle regioni maggiormente colpite“.