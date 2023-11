Maltempo, sul Tigullio e sul Levante il rischio di una mareggiata “storica”

Genova. Oltre alla allerta arancione, che scatterà a Levante a partire da giovedì mattina per le forti piogge e i temporali attesi dalla notte, Arpal ha emesso in Liguria anche un “avviso” per una forte mareggiata in arrivo da sud, che potrebbe portare a “un possibile scenario da mareggiata storica sul centro levante nelle giornata di venerdì“.

L’ultima mareggiata di portata storica aveva colpito la Liguria nell’ottobre 2018 provocando gravi danni lungo la costa e in particolare nel Golfo del Tigullio.

In quella occasione la forza del mare fece crollare alcune parti della strada statale che collega Santa Margherita a Portofino, che rimase isolato a lungo, danneggiò una parte della diga del porto di Santa Margherita e fece crollare una parte della diga del porto di Rapallo, dove ci fu la “strage degli yacht”.

Decine di imbarcazioni milionarie ruppero gli ormeggi e si schiantarono sugli scogi del lungomare provocando danni per milioni. Oggi lo scalo rapallese è difeso da una nuova diga rinforzata e più alta, ma in tutti gli scali del golfo in vista della tempesta si rafforzano gli ormeggi e si prendono tutte le misure di precauzione.

Arpal ha diramato un “avviso per venti di burrasca forte anche rafficati da sud ovest e un deciso aumento del moto ondoso con mare agitato nella giornata di domani giovedì, fino a molto agitato venerdì”.

A preoccupare è la prevista prolungata provenienza del vento dal quadrante sud che fa crescere a dismisura il moto ondoso.

Per quanto riguarda i temporali, si attende sulla Liguria il passaggio di un intenso sistema frontale “che poterà già dalla mattina tempo perturbato su tutta la regione. Si attendono precipitazioni anche di intensità tra forte e molto forte con cumulate fino ad elevate sul levante”. La perturbazione porterà inoltre uno “scenario di spiccata instabilità con temporali forti, organizzati e localmente persistenti sul centro levante e questi fenomeni potranno essere associati a raffiche di tempesta duratura”.

Oltre ad Arpal, il centro meteo idrologico regionale titolato a diramare l’allerta, anche il centro meteo Limet – fonte autorevole in tema di previsioni – parla di uno scenario preoccupante: “Giovedì 2 novembre è attesa una potente libecciata dalla sera con mare molto agitato su tutti i settori, picco d’onda oltre i cinque metri a levante e al largo”.