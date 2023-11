Maltempo, nella notte Entella esondato a Chiavari e venti oltre 200 km/h. Oggi nuova mareggiata

Chiavari. Un’altra notte di tempesta sul Levante ligure, già duramente provato dalle piogge e dalla mareggiata degli scorsi giorni. Mentre si conclude l’allerta meteo arancione si registrano ancora tanta pioggia, vento record, torrenti e fiumi in piena, frane e disagi per la viabilità. E da stamattina nuovamente attenzione alle onde che potrebbero provocare ulteriori danni.

Intorno alla mezzanotte è esondato l’Entella a Chiavari. Il fiume ha allagato le aree golenali alla foce, costringendo a chiudere i sottopassi e gli accessi alle aree verdi. Ma è stata una nottata di paura soprattutto nello Spezzino, dove i livelli dei corsi d’acqua si sono alzati pericolosamente complice un terreno ormai del tutto saturo d’acqua. Il Vara ha superato la soglia di pericolo a Sesta Godano e così anche il Magra a Villafranca in Lunigiana, in territorio toscano. Raggiunti i picchi di piena intorno alle 4 del mattino, tutti i bacini sono attualmente in discesa.

Nelle ultime dodici ore le zone che hanno ricevuto più precipitazioni sono la Val di Magra (145,4 millimetri a Parana) e l’entroterra del Levante (134,6 millimetri a Cichero). Cumulate che si aggiungono a quelle delle ultime settimane e che portano alcune zone dell’entroterra orientale a sfondare quota 800 millimetri in meno di un mese.

Vigili del fuoco impegnati in decine di interventi per alberi caduti e frane. A Chiavari una casa è stata scoperchiata dal forte vento. Anche a Genova città si registrano problemi: in via Spallarossa a Fontanegli per una frana, in via Finocchiara a Quezzi per un albero che ha invaso la strada. Nuovamente chiusa da ieri sera la strada statale 586 a Rezzoaglio in via preventiva. A causa del maltempo, invece, durante la notte si è verificato il distacco di una parte di roccia ad Orero, in Val Fontanabuona, nella strada comunale in frazione Casareggio. Al momento la strada non risulta percorribile.

Ancora cifre record per il vento. A Casoni di Suvero, sulle alture della Val di Vara, è stata registrata una raffica di 211 km/h poco dopo la mezzanotte. Alle Giacopiane, in Val d’Aveto, la raffica ha toccato i 155 km/h. All’aeroporto di Genova in serata un volo cancellato e ritardi a causa del maltempo.

Lo stesso libeccio con intensità da uragano che sarà responsabile di una nuova mareggiata sulle coste liguri, in particolare quelle del Levante più esposte, con picco atteso a metà giornata. Prevista “onda lunga” con periodo di 10 secondi. A Genova è interdetto l’accesso a spiagge e scogliere, chiuse le passeggiate di Voltri e Nervi per i danni riportati venerdì. Per lo stesso motivo la tradizione fiera di San Carlo a Voltri è stata annullata.