Maltempo, la Regione pronta ad attivare un fondo di garanzia per le imprese danneggiate

Genova. Regione Liguria è pronta ad attivare un fondo di garanzia per accompagnare le imprese negli interventi di recupero e ripristino dei danni provocati dagli eventi metereologici e atmosferici di inizio novembre.

Una misura che verrà gestita da Filse e potrà avvalersi, nella sua strutturazione e in leva finanziaria, della sinergia del sistema bancario e creditizio regionale, come confermato dalla disponibilità espressa dai rappresentanti degli stessi nell’incontro tenutosi in Regione Liguria.

“Per dare una risposta puntuale alle imprese che hanno subito danni dagli eventi calamitosi di novembre, abbiamo preso contatti con le banche per presentare questa proposta di fondo di garanzia – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Ci auguriamo possa essere definita, con la disponibilità degli istituti di credito, entro la metà di dicembre in modo che le imprese colpite, nell’attesa dei ristori nazionali, possano avere le disponibilità economiche per cominciare gli interventi di ripristino per farsi trovare pronti ad affrontare la prossima stagione turistica”.

Intanto l’assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo della Regione Liguria Giacomo Giampedrone questa mattina ha incontrato i sindaci di Framura Andrea da Passano, di Deiva Marina Alessandra Avegno e di Bonassola Giorgio Bernardin e effettuato un sopralluogo nelle aree colpite dall’ultima ondata di maltempo. A seguire ha incontrato rappresentanti delle attività produttive della zona.

“La parte più significativa dei danni, come nel resto della regione, è legata alla mareggiata – spiega Giampedrone- Un evento che, seppure di intensità inferiore rispetto a quella, devastante, del 2018, ha lasciato il segno. Nelle scorse settimane abbiamo decretato lo stato di emergenza regionale e stanziato 1 milione e 500mila euro per intervenire sulle somme urgenze relative al patrimonio pubblico. Abbiamo richiesto al Governo l’estensione alla nostra regione dello stato di emergenza nazionale e chiesto ai Comuni di comunicarci gli interventi necessari: contiamo che i finanziamenti necessari a operare in questo senso verranno garantiti dallo Stato e che una parte delle risorse possa essere destinata, come già accaduto dopo l’evento del 2018, a interventi strutturali per aumentare la resilienza del territorio”.

“Per quanto riguarda invece imprese e privati cittadini – aggiunge Giampedrone – ho ribadito le modalità in vigore per presentare richieste relative a danni subiti, la cosiddetta seconda fase: i cittadini devono rivolgersi ai Comuni, le imprese alle Camere di Commercio. Anche per quanto riguarda la seconda fase attendiamo risorse da parte del Governo e siamo assolutamente fiduciosi su questo punto. Regione Liguria ha una consolidata esperienza per quanto riguarda questo tipo di interventi: saremo come sempre accanto a cittadini, Comuni e imprese per intervenire non solo a ripristinare le normali condizioni, ma lavorando per ridurre in maniere sempre più incisiva il rischio e potenziare la difesa del suolo e quella costiera”.