Maltempo, la Liguria si prepara alla super mareggiata: “Previste onde alte più di 6 metri”

Genova. Quella in arrivo sulla Liguria sarà una mareggiata “importante”, non come quella del 2018 ma comunque potenzialmente pericolosa, “con onda significativa prevista di oltre 6 metri“. A spiegarlo sono i tecnici di Arpal durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’allerta meteo arancione per pioggia e temporali prolungata sul Levante fino alle 2.00 di venerdì.

“Sul mare raccomandiamo grande attenzione – sottolinea l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Non sarà paragonabile all’episodio di cinque anni fa ma sarà comunque importante”. “L’altezza massima delle onde potrà essere anche superare i 6 metri – avverte Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo di Arpal – associata a un periodo intorno ai 10 secondi tra le due creste: questo vuol dire che l’impatto che avrà sulle strutture sarà significativo”.

Già nell’avviso di ieri Arpal aveva preannunciato una mareggiata “storica”. L’ultima aveva colpito la Liguria nell’ottobre 2018 provocando gravi danni lungo la costa e in particolare nel Golfo del Tigullio. In quella occasione la forza del mare fece crollare alcune parti della strada statale che collega Santa Margherita a Portofino, che rimase isolato a lungo, danneggiò una parte della diga del porto di Santa Margherita e fece crollare una parte della diga del porto di Rapallo, dove ci fu la “strage degli yacht”. Decine di imbarcazioni milionarie ruppero gli ormeggi e si schiantarono sugli scogi del lungomare provocando danni per milioni.

L’evento atteso a partire dalla serata di oggi sarà meno violento. Questo perché i venti (che hanno raggiunto i 166 km/h nell’entroterra) sono più forti in quota, ma soprattutto sono disposti diversamente rispetto a quell’episodio: “Nel 2018 era partita da scirocco per poi disporsi da ostro, stavolta sarà una mareggiata di libeccio, quindi si abbatterà principalmente sul Centro-Levante”, spiega Giannoni. Il vento “sarà comunque un elemento al quale stare molto attenti”, anche in forma di downburst associati ai temporali.

In tema di precipitazioni si attende il passaggio del nuovo fronte perturbato in serata. I timori sono legati soprattutto al terreno già completamente intriso d’acqua, situazione che inasprisce il rischio di frane e le risposte idrologiche dei fiumi che possono manifestarsi anche qualche ora dopo. Dalla notte ci sarà poi una graduale attenuazione delle piogge, ma una nuova perturbazione è attesa per il fine settimana, da valutare quanto sarà intenso.

In alcune zone dell’entroterra del Levante – in particolare Val Trebbia, Val d’Aveto e Val di Magra in territorio toscano – sono stati raggiunti e superati i 700 millimetri di pioggia in tre settimane. “Siamo tornati a qualcosa di simile all’ottobre-novembre 2019 rispetto agli ultimi anni in cui abbiamo contato le allerte sulle dita di una mano – ha osservato Giampedrone -. D’ora in avanti ogni valutazione dipenderà da quello che è già piovuto”. Il lato positivo è che viene superato finalmente l’allarme siccità: in queste ore è partita la tracimazione controllata della diga del Brugneto.

Si registrano già piogge diffuse su tutto il territorio. Una cella temporalesca è attiva in particolare in mare davanti alla costa tra Sestri Levante e Moneglia. La zona più colpita fino a questo momento è quella del Tigullio, con circa 30millimetri all’ora di piogge sul bacino dell’Entella. Nelle ultime 12 ore sono caduti 121,5 millimetri di pioggia a Mele), 34,6 millimetri nelle ultime 3 ore su Monte Pennello (alture di Genova) e 21,6 nell’ultima ora a Portovenere.

Si sta assistendo ad un rinforzo dei venti sui crinali con raffiche che, a Casoni di Suvero, hanno raggiunto i 133,2 km/h. A Framura (SP) raffiche fino a 96,8 km/h, a Ronco Scrivia 178,6 km/h.

La strada statale 586, riaperta ieri sera a senso unico alternato a Rezzoaglio dopo la frana di lunedì 30 ottobre, è stata nuovamente chiusa in via precauzionale da Anas, presente con un presidio sul posto in caso di allerta o comunque di piogge per monitorare la situazione fino a quando non saranno conclusi gli interventi strutturali che renderanno possibile la riapertura completa a doppio senso. Nelle prossime ore, non appena le condizioni lo permetteranno, verrà riaperta al transito a senso unico alternato. Si registra la caduta di massi sulla strada provinciale 3 a Orero di Serra Riccò. Segnalati diversi alberi caduti: a Davagna sono intervenuti alcuni volontari per liberare la strada, a Zoagli un albero è caduto sull’Aurelia ed è stato rimosso.