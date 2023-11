Genova. Con la pioggia caduta in queste ultime ore su Genova e provincia, il lago del Brugneto ha raggiunto il suo livello massimo, e in questi minuti è scattata la tracimazione controllata dell’invaso utile a scaricare l’acqua in eccesso. Un’operazione – va subito precisato – che è considerata normale e che avviene praticamente in automatico, e per la quale non sono attribuibili criticità di sorta né per l’impianto né per il bacino del Trebbia, dove appunto insiste il lago.

La conferma arriva direttamente da Ireti, che gestisce l’impianto, e che in queste ore ha tenuto sotto stretto monitoraggio tutta la struttura e i cui tecnici in questi giorni già si erano preparati per la manovra. Manovra che da manuale è considerata standard e che, infatti, fino a qualche anno fa si effettuava almeno due volte l’anno. L’ultima volta che si è verificata una situazione del genere è stato nel 2021.

“Il lago del Brugneto non è un lago per laminazione, ovvero per smorzare le piene – precisa l’ingegnere di Ireti De Giovanni – Il bacino del Brugneto è di 25 kmq su 1050 kmq di quello del Trebbia. Influisce per il 2,5 % sulle piene del Trebbia“. Le manovre che si stanno approntando in questi minuti sono automatiche e funzionano come un “troppo pieno”, e che si innescano in sicurezza dopo aver smaltito l’acqua in eccesso attraverso il riempimento del Val Noci l’altro invaso cittadino collegato con il più grande Brugneto attraverso un condotto sotterraneo di 11 chilometro.

Già nei giorni scorsi si era parlato di questa ipotesi, ma di fatto solamente adesso tutte le condizioni si sono raggiunte. Il livello di pieno è attestato a 777 metri sul livello del mare, livello raggiunto in questi minuti, con la prima acqua rilasciata dall’impianto attraverso la trafilatura dello “scivolo” che permette di far uscire acqua nella stessa quantità di quanta ne entra.

Una notizia anche positiva, visto che in questi ultimi due anni la siccità aveva colpito anche il bacino del Brugneto di fatto svuotandolo. Salvo imprevisti, quindi, ci sono ottime probabilità di arrivare alla prossima primavera e poi all’estate, con tutti i nostri “serbatoi” pieni.