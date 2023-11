Genova. Arriverà tra oggi e domani la firma del presidente ligure Giovanni Toti sulla dichiarazione dello stato d’emergenza regionale per l’ondata di maltempo che ha investito la Liguria nelle ultime settimane. A confermarlo è l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che annuncia: “La Regione ci mette 1,5 milioni per le somme urgenze da fondi di protezione civile. Se lo stato ha messo 5 milioni per le calamità della Toscana, direi che la cifra è perfettamente in linea”.

Soldi che serviranno ai Comuni per sostenere gli interventi più immediati. Non solo per la mareggiata della scorsa settimana, ma anche e soprattutto per le piogge torrenziali che hanno disseminato il territorio di frane, mettendo a dura prova la tenuta dell’entroterra nelle vallate interne del Levante. Centinaia di migliaia di euro serviranno solo per la messa in sicurezza della strada statale 586 a Rezzoaglio, senza la quale la Val d’Aveto rimane raggiungibile solo passando dalla provincia di Piacenza.

“Nel frattempo – continua Giampedrone – in settimana prepariamo la speditiva (cioè una quantificazione generica dei danni, ndr) per la richiesta di stato d’emergenza nazionale, per ora sui danni al patrimonio pubblico. Contestualmente apriamo anche alla rendicontazione per il patrimonio privato, che si prospetta sui Comuni, mentre le attività produttive dovranno riferirsi alle Camere di commercio. Ma queste somme verranno riconosciute in una fase secondaria“.

La stima complessiva dei danni non c’è ancora, ma la cifra finale dovrebbe aggirarsi tra 20 e 30 milioni di euro comprensivi di interventi strutturali e risarcimenti ai privati, non solo per la mareggiata ma per l’intera ondata di maltempo. Niente di pazzesco, se confrontato con alcuni eventi degli anni passati. Basti pensare che la mareggiata di cinque anni fa aveva fatto crollare la strada per Portofino e le dighe dei porticcioli di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Oggi lo scenario è decisamente meno catastrofico.

“Nel 2018 abbiamo conteggiato danni per un miliardo e abbiamo ottenuto dal Governo risorse per 500 milioni – ricorda Giampedrone -. Stavolta il mare non ha buttato giù strade né dighe intere, ci sono solo danni puntuali. Non sono eventi paragonabili: oggi non abbiamo cittadini isolati, all’epoca il mare aveva buttato giù tutto. Lo dico con tutto il rispetto per chi ha visto buttarsi giù un ristorante: per loro questa è la mareggiata del secolo. Ma questi importi saranno risarciti in una seconda fase. A questo giro potrebbe essere che i danni al patrimonio privato superino quelli alle strutture pubbliche”.

guarda tutte le foto 40



Mareggiata “storica” su Genova e Levante, tutte le foto: lo spettacolo e la devastazione

Nel computo che la Regione invierà al dipartimento di Protezione civile ci saranno anche le opere strutturali, come la diga soffolta citata ieri dal sindaco di Arenzano e finanziata nell’ambito dei fondi riconosciuti dopo il disastro dell’ottobre 2018. Ma tra le richieste non potranno figurare nuovi interventi: “Sarà una valutazione dei Comuni rispetto a quello che c’è già ed è stato danneggiato – precisa l’assessore – oppure fondi per aumentare la resilienza rispetto a ciò che è già stato progettato”.