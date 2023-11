Maltempo, ancora case senza luce nell’entroterra. Disagi per i treni a lunga percorrenza

Genova. E’ andato aventi tutta la notte senza sosta il piano di riallineamento da parte di Enel per ripristinare la corrente elettrica nelle utenze site in diversi comuni tra le valli Trebbia, Aveto e Fontanabuona. A mezzanotte, malgrado il maltempo, il numero di utenze senza elettricità è sceso da 4mila alle 2mila unità. I tecnici della società hanno comunicano che entro le ore 24 della scorsa notte il numero si sono ridotte a poche decine di abitazioni, delle quali quasi tutte seconde case. Per motivi di sicurezza i tecnici riprenderanno i lavori nella mattinata di oggi.

Disagi per quanto riguarda la circolazione ferroviaria del levante ligure, con ritardi per i treni interregonali diretti verso la toscana e per i treni a lunga percorrenza che attraversano la nostra regione in direzione nord e sud. In alcuni casi si registrano ritardi oltre l’ora, come il Torino-Salerno, che alle 7.30 di quesa mattina aveva accumulato 125 minuti di ritardo.

Nel frattempo sulla costa si attende la mareggiata con onde alte più di 6 metri, con probabile picco questa mattina, mentre nell’entroterra che si registrano le conseguenze più pesanti dell’ondata di maltempo in corso sulla Liguria.